Dating-Plattform fordert Firefox-Nutzer zum Wechsel auf

Die Dating-Plattform OkCupid zeigt seit Montag allen Firefox-Nutzern eine Nachricht an, in dem sie zum Wechsel des Browsers aufgefordert werden. Grund dafür ist der neue Mozilla-CEO Brendan Eich, der 2008 mit einer 1000 Dollar-Spende einen Gesetzesvorschlag gegen gleichgeschlechtliche Ehen unterstützt hat. Bereits zu Beginn der Nachricht heißt es: „Mozillas neuer CEO, Brendan Eich, ist gegen die Gleichstellung von schwulen Paaren. Wir würden es daher bevorzugen, dass unsere Nutzer keine Mozilla-Software für den Zugriff auf OkCupid verwenden würden.“ Am Ende der Nachricht werden Download-Links für Chrome, Internet Explorer, Opera sowie Safari angeboten. Ob es sich bei der Bezeichnung „Internet Exploder“ für den Internet Explorer lediglich um einen Tippfehler oder Absicht handelt, ist unklar.