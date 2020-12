DaVinciLab: Mädchen müssen für Technik nicht begeistert werden

Gute Aussichten

Die 12-Jährigen können sich gut vorstellen, einmal im Technik-Bereich zu arbeiten: „Technologie wird in Zukunft eine große Rolle spielen, daher finde ich es wichtig, sich in diesem Bereich auszukennen“, so Julia. Woran es ihnen zufolge jedoch heute in den heimischen Schulen noch mangelt, sei eine ausreichende technische Ausstattung und das nötige Knowhow. Ihnen zufolge sollten nicht nur Lehrer besser über Computer und Programme geschult werden, sondern auch die Schüler erlernen, wie sie Technologien verwenden können, um Innovationen zu schaffen.

Das soll in Zukunft auch geschehen, wie Margarete Schramböck ihnen mitteilt. „Ab Herbst nächsten Jahres, bekommen alle Schüler in der 1. und 2. Klasse der Sekundarstufe ein mobiles Endgerät. Dann kommt die nächste Stufe und spätestens in 4 Jahren haben wir alle Klassen durch“, sagt sie. Für Lehrkräfte werde es zudem vorausgewählte, einheitliche Software geben, mit der sie unterrichten. Digitales Knowhow soll künftig in verschiedene Unterrichtsthemen und Fächer einfließen und Programmieren etwa Teil der Mathematik werden. Schließlich soll laut Schramböck jede Schule mit gutem WLAN ausgestattet werden.

Da zahlreiche Unternehmen laut Schramböck Coding-Lehrlinge suchen, wurde zudem die Digitallehre vor allem für junge Frauen mit Interesse an technischen Berufen geschaffen. Nach dem Lehrabschluss sei ein Studium immer noch möglich. „Es geht darum, dass jungen Frauen es Spaß und Freude macht, in diesem Bereich aktiv und kreativ zu sein“, sagt die Ministerin. Es braucht nur Möglichkeiten, die sie auch nutzen können.