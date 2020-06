Dell-Designer: „Apple hat ein gutes Tempo vorgelegt“

Es darf nie um oberflächliche Design-Spielereien gehen. Vielmehr muss man Business-Kunden erklären können, warum man in einem Produkt etwas so oder so gestaltet hat. Am Arbeitsplatz ist es wichtig, dass Anschlüsse von vorne zugänglich sind oder man den defekten Stromadapter bei Workstations in weniger als einer Minute tauschen kann anstatt zwei Tage zu verlieren. Man muss eigentlich nur auf das Feedback von Kunden hören.

Nervt es, dass eigentlich immer nur Apple so viel Anerkennung für gutes Design bekommt? Oder hat deren Designverliebtheit die Branche schon geprägt?

Beim Thema Design hat Apple ein gutes Tempo etabliert. Und natürlich schaut man immer, wie man gewisse Errungenschaften übertrumpfen kann bzw. selber etwas entwickelt, was die Industrie so noch nie gesehen hat. Natürlich ist Apple auch Konkurrent, wir sind aber in vielen Bereichen tätig und auch federführend, wo Apple gar nicht vertreten ist. Für robuste Business-Lösungen - etwa für den Outdoor-Einsatz - haben wir Materialien entwickelt, die es in dieser Form noch nicht gab.