Demonstranten wollen Taxi-Dienst Uber „zerstören“

Nach Übergriffen gegen Google Glass-Träger und Demonstrationen vor dem Zuhause von Google-Mitarbeitern wurde nun der Taxi-Dienst „ Uber“ als Feind der Gruppe "The Counterforce" auserkoren. „The Counterforce“ („Die Gegenkraft“) schreibt in einem Wordpress-Blog von der „Zerstörung von Uber."

Laut dem Blog habe man bereits zehn Fahrzeuge in Seattle „festgehalten“ und Flyer an Fahrer und Fahrgäste übergeben. „Hunderte Menschen haben diesen Akt der Verachtung gegenüber einer der widerwärtigsten Technologie-Unternehmen überhaupt mitangesehen“, heißt es im Blog-Eintrag. Uber-Autos sind besonders einfach zu entdecken, da in der App die Position von Uber-Fahrzeugen in der Umgebung in Echtzeit angezeigt werden.