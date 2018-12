Der Ramos-Song ist das meistgeklickte YouTube-Video Österreichs

Capital Bra bei Musikvideos vorne

In der besagten Musikvideo-Rangliste führt " Neymar", die zweite Singelauskopplung aus dem Album " Berlin lebt" von Capital Bra, die Jahresrangliste in Österreich an. Weltweit wurde das Video bis zum heutigen Tag über 65 Millionen Mal angeklickt. Dahinter folgt Dynoro & Gigi D'Agostina mit "In my Mind", das weltweit gar knapp 223 Millionen Klicks auf sich vereint. Weltweit noch erfolgreicher ist mit knapp 427 Millionen Aufrufen noch das Video zu "Solo" von Clean Bandit. In Österreich landete es auf Platz drei.