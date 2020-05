Der Zero-G-Hyperloop in den Alpen

Die Kosten stünden laut Bierl in einem fairen Verhältnis zum Erlebnis der Schwerelosigkeit: " Schwerelosigkeit ist für viele eine Erfahrung, an die man sich immer erinnern wird, die einem niemand wegnehmen kann." Im Falle von Stargate sollen die Passagiere frei in der Kabine schweben können. Dieses Erlebnis bot Bierl bereits zwischen 2002 und 2005 in einem Flugzeug an.

Den Parabelflügen in einem gecharterten Flugzeug wurde jedoch durch neue behördliche Auflagen und der Sorge des Charterunternehmens vor einem erhöhten Triebwerksverschleiß der Riegel vorgeschoben. Bierl setzte seine Leidenschaft fort, indem er bis heute mit seinem Unternehmen blufly Passagiere in Segelflugzeugen die Schwerelosigkeit näherbringt. Zwar am Sitz angeschnallt, dafür mit der einen oder anderen Flugakrobatik-Einlage durch Kunstflug-Piloten.