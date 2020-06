Dezibel-Meter: Wenn die Menge zu Left Boy kreischt

„Für uns war es spannend, sich zu überlegen, was man mit einer Masse eigentlich machen kann. Dadurch, dass meistens nicht viel Platz ist, ist der Einsatzbereich stark begrenzt“, so Tomic. Beim Dezibel-Meter gehe es daher vor allem um eine Emotionssteigerung. Die Visuals, die dazu inspirieren, seien sehr „Lo-Fi“, passend zur restlichen Show des Rappers Left Boy, der auch bei seinen Videos „Lo-Fi“ als Stilmittel einsetzt, um skurille Situationen zu erschaffen. „Diese Art und Weise zu arbeiten ist spannend“, so Tomic von Strukt.

Das Wiener Designstudio ist überzeugt, dass diese Form der Partizipation des Publikums weiterhin zunehmend ist und ein wichtiger Bestandteil von Events wird und hat auch schon weitere Ideen auf Lager. „Technologien wie Personen-Tracking oder RFID stellen da weitere Möglichkeiten dar diese Art von Visuals zu produzieren“, so Tomic.