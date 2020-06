Diaspora-Mitbegründer 22-jährig verstorben

Die Gründe für Zhitomirskiys plötzliches Ableben sind nicht bekannt, berichtete TechCrunch. Der 22-jährige Zhitormirskiy gründete mit drei Studenten-Kollegen in New York die Facebook-Alternative Diaspora. Diaspora ging vor knapp einem Jahr an den Start und wurde anfangs stark unterstützt - zu oft war von Datenpannen bei Facebook und dem mangelnden Datenschutz in den Medien zu hören.

Zusammen mit Dan Grippi, Maxwell Salzberg und Raphael Sofaer arbeitete Zhitomirskiy an einem "Anti-Facebook", das vor allem mit Offenheit und Transparenz punkten will. Es soll ein Online-Netzwerk auf Open-Source-Basis sein, das die Privatsphäre der Nutzer achtet, diesen die Kontrolle über ihre Informationen gibt und bei dem die Sicherheit der Daten nicht zu kurz kommt.