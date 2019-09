Die fliegenden Wahlgrafiken des ORF regten viele Leute auf

Neue Infografiken zeigten die Verluste der FPÖ an, doch auch die roten und grünen Balken, die über dem Kopf des Moderators schwebten, sorgten auf Twitter für gute Unterhaltung. Der ORF hatte für die Nationalratswahl neue Infografiken ausprobiert. So breitete sich etwa vor dem Moderator auch eine Österreich-Karte auf, mit der er interagieren konnte. Das wirkte dabei so, als hätte er ganz Österreich in der Hand.