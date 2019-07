Digitales Amt: Wahlkarten für Europa- statt Nationalratswahl

Mitte März hat die damalige österreichische Bundesregierung das Digital Amt am Smartphone vorgestellt. Zu den Funktionen zählt nicht nur das Ändern des Wohnsitzes, oder ein „Digitaler Babypoint“, sondern auch das Beantragen von Wahlkarten für die nächste Wahl.

Wer nun die App öffnet, um seine Wahlkarte für die kommende Nationalratswahl am 29. September zu beantragen, dürfte sich wundern. So findet sich auf der Startseite lediglich die Option „ Wahlkarte für die Europawahlen beantragen“. Wenn man auf den Menüpunkt „Alle Services“ geht, ist dort ebenfalls von der Europawahl – die bereits knapp zwei Monate in der Vergangenheit liegt – die Rede. Ein aufmerksamer Leser hat die futurezone auf diesen Umstand hingewiesen.

Auf Anfrage der futurezone erklärt das für die Plattform zuständige Digitalministerium, dass man derzeit das Live-System für die Nationalratswahl vorbereite. Bis dahin sollen auch keine Änderungen an der Webseite vorgenommen werden - bis zum 30. Juli wird auf der Plattform somit noch " Europawahl" zu lesen sein.