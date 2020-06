Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Beim futurezone-Wochenquiz „10 aus 5“ am vergangenen Wochenende wartete als Hauptpreis ein iPhone 4S auf all jene, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz ein 100-Euro-Gutschein des Elektrofachhändlers Conrad zu gewinnen, der dritte Preis ist ein 25-Euro-iTunes-Gutschein, zur Verfügung gestellt vom Apple Premium Reseller im Digitalstore Vienna.

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an Thomas F., Platz zwei, der Conrad-Gutschein, geht an Stefanie T. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Andreas W.



Die Gewinner werden offiziell per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Welchen Hauptpreis es am kommenden Wochenende zu gewinnen gibt, wird am Freitag bekannt gegeben.

Die korrekten Antworten:

Wie heißt der Preis, den der Jus-Student Max Schrems bei den Big Brother Awards gewann?

Defensor Libertatis

Wie groß ist das Display des Samsung Galaxy Nexus?

4,65 Zoll

Unter welchem Namen wird für Kanzler Faymann getwittert?

@teamkanzler

Unter welcher Produktmarke hat Nokia die ersten Windows Phones vorgestellt?

Lumia

Mit welchem Land hat das EU-Parlament diese Woche ein Fluggastdaten-Abkommen abgeschlossen?

Australien

Wie hoch sind die geschätzten Kosten in Österreich, die für eine Umrüstung von Stromzählern in Smart-Meter-Systeme notwendig sind?

2,1 Milliarden Euro

Wie heißt das auf Tokens basierende Authentifizierungssystem von RSA Security?

SecurID

Wie viele iPhone 4S Geräte wurden beim internationalen Verkaufsstart abgesetzt?

4 Millionen

Wie heißt die neue IBM-Chefin?

Virginia Rometty

Wie vielen Userdaten-Anfragen durch österreichische Behörden musste Google laut dem Transparency Report im ersten Halbjahr 2011 nachkommen?

0