Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Beim futurezone-Wochenquiz „10 aus 5“ am vergangenen Wochenende wartete als Hauptpreis einSoundLink Wireless Mobile Speaker von Bose auf all jene, die mindestens acht von zehn Fragen richtig beantwortet hatten. Außerdem gab es für den zweiten Platz ein 100-Euro-Gutschein des Elektrofachhändlers Conrad zu gewinnen, der dritte Preis ist ein 25-Euro-iTunes-Gutschein, zur Verfügung gestellt vom Apple Premium Reseller im Digitalstore Vienna.

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins und somit der Hauptpreis geht an Dominic H., Platz zwei, der Conrad-Gutschein, geht an Christian R. und Platz drei, der iTunes-Gutschein, geht an Michael S.

Die Gewinner werden offiziell per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Welchen Hauptpreis es am kommenden Wochenende zu gewinnen gibt, wird am Freitag bekannt gegeben.

Die korrekten Antworten:

Wie viele Kunden zählt der norwegische Mobilfunk-Konzern Telenor weltweit?

130 Millionen

Wie heißt die Wiener Agentur, die die erste Open-Graph-Anwendung aus Österreich für Facebook erstellt hat?

Die Socialisten

Wie wird das neue Buch von Internetkritiker Andrew Keen heißen, das im kommenden Jahr erscheint?

Digital Vertigo

Wer hat bei der diesjährigen Plugged-Verleihung den “Green Award” gewonnen?

Isabelle Hasleder mit ihrem “Zero Energy Space”

Wie heißt die vergangene Woche von der zivilgesellschaftlichen Initiative Respekt.net gestartete Transparenzplattform, die unter anderem auflistet, welchen Nebentätigkeiten österreichische Abgeordnete nachgehen?

Meine Abgeordneten

Welcher Technologiekonzern belegt im Greenpeace-Ratgeber “ Grüne Elektronik” den letzten Platz?

RIM

Wie viel muss man derzeit für einen intelligenten Stromzähler bezahlen?

Zwischen 50 und 80 Euro

Vor zwei Jahren gelang österreichischen Spieleentwicklern mit And Yet It Moves ein Überrsaschungserfolg. Mit welchem Titel, der im kommenden Jahr veröffentlicht werden soll, will das Team von Broken Rules daran anschließen?

Chasing Aurora

Wie dick bzw. dünn ist das neue Android-Smartphone Samsung Galaxy Note?

9,65 mm

Wann startet Fujitsu seinen Marktplatz für Cloud-Anwendungen?

Im Frühjahr 2012