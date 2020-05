Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Woche für Woche können Leserinnen und Leser der futurezone ihr Hightech-Wissen testen. An diesem Wochenende läuft das Quiz „10 aus 5“ – zehn Fragen aus fünf Tagen futurezone - von Samstag 00:01 Uhr bis Sonntag 23.59 Uhr. Fragen, die sich leicht beantworten lassen, wenn Sie die Artikel der futurezone gelesen haben. Und wenn Ihnen eine Antwort nicht einfallen sollte – nutzen Sie einfach die Suchfunktion.

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, das Samsung Galaxy S4 Zoom. geht an Clemens W. (wici44), Platz zwei, die Gaming Mouse G100s von Logitech geht an Sarah Olivia U. (SarahOlivia) und Platz drei, der Hexbug Robokäfer von radbag.de geht an Christian P. (cp82).

Die Gewinner werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt.Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es wie gewohnt mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben

Die korrekten Antworten:

Welche Band hält auf Spotify den Rekord für die meisten Streams an einem Tag?

Daft Punk

Welches Prämienvolumen haben Versicherungen gegen Cyberrisiken derzeit in den USA?

1,3 Milliarden Dollar

Ab wann soll die elektronische Gesundheitsakte ELGA in Österreich schrittweise für Patienten Realität werden?

2014

Unter welchem Kürzel firmiert das österreichische Solarhaus, das den Solar Decathlon des US-Energieministeriums gewonnen hat?

LISI

Welcher Physik-Nobelpreisträger hat mit seiner Arbeit zu Graphen einen Forschungsboom ausgelöst?

Konstantin Novoselov

Die Wiener Staatsoper bietet nun auch Streaming an. Wie viel müssen Nutzer für einen Livestream bezahlen?

14 Euro

Wie nennt sich die vom Festo Bionic Learning Network entwickelte Roboter-Libelle?

BionicOpter

Welche Domain hat sich der Vatikan diese Woche gesichert?

.catholic

Wie hoch sind die Gebote, die bislang Insidern zufolge insgesamt bei der derzeit laufenden Auktion von Frequenzen für den Mobilfunkstandard LTE in Österreich abgegeben wurden?

2 Milliarden Euro

Wie heißt der neue Supercomputer für Biologen in Wien?

Mendel