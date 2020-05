Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, die Sonos Playbar geht an Markus F. (mfriedl89), Platz zwei, der Virenschutz Internet Security 2014 von Kaspersky geht an Katharina G. (katha1328) und der dritte Platz, das Anti-Rutsch-Pad von radbag.de geht an Bernhard K. (Bernhard76).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.

Die korrekten Antworten:

Wie heißt der Hersteller der Überwachungspuppe "mother."?

Sen.se

MediaMarkt hat mit Leibesvisitationen bei Mitarbeitern für Kritik gesorgt. In welcher Stadt befindet sich die betroffene Filiale?

Krems

Was wird bei dem Lautsprecher Clio von Clear View Audio anstelle einer Membran zum Klingen gebracht?

Acrylglas

Wie viel soll die analoge Smartwatch Martian Notifier kosten?

130 Dollar

Samsung will Berichten zufolge sein Smartphone Galaxy S5 mit welcher Funktion versehen?

Augenscanner

Die österreichischen Hausärzte stellen sich weiter gegen ELGA. Auf Plakaten führen sie nun wie viele Gründe an, um auszusteigen?

10

Toshiba hat auf der CES diese Woche ein Lichtfeld-Kameramodul vorgestellt. Wie lautet die etwas sperrige Bezeichunung des Produkts?

TCM9518MD

Ab wann wird bob seine Tarife anheben?

3. März

Im Datenschutz-Streit mit dem Internetkonzern Google hat die französische Aufsichtsbehörde Cnil eine Strafzahlung in welcher Höhe angeordnet?

150.000 Euro

Auf der CES wurde ein smarter Tennisschläger präsentiert, der beim Training helfen soll. Welche Firma stellt ihn her?

Babolat