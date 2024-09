Asteroid nur Stunden vor Kollision mit der Erde entdeckt

Am Montag wurde ein Asteroid entdeckt, der sich auf direktem Kollisionskurs mit der Erde befand. In etwa 8 Stunden werde der Himmelskörper auf die Erde treffen, schrieb das Catalina Sky Survey in einem Posting auf X.

Wie angekündigt, ging der Gesteinsbrocken über den westlichen Pazifik nieder. Er ist als hell leuchtender Feuerball am Nachthimmel über den Philippinen verglüht, wie auf zahlreichen Videos zu sehen ist.

