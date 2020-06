Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, das SoundTouch 30 Wi-Fi Music System von Bose geht an Michael-Bernhard Z. (shalton), Platz zwei, das offizielle Buch zur App „Quizduell“ geht an Christina-Anna S. (ChristinaAnna) und der dritte Platz, das V-Man Powerpack-Set von Varta geht an Thomas R. (mathematician). Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.