Quizduell: Wissenstest als Klugscheißer-Albtraum

Die Zahl der verfügbaren Fragen erhöht sich laut Feo täglich um mehr als 500, die Gesamtzahl lag schon zu Beginn bei rund 25.000. Kein Mensch kann all diese Antworten kennen. So ergibt es sich, dass nach einigen Tagen die meisten Siegesserien gerissen sind, was der Motivation etwas abträglich sein kann. Trotzdem wird in der Redaktion der futurezone nach wie vor gespielt. Leser, die sich mit den Kollegen messen wollen, finden diese unter den Spitznamen abraxas0815, miss_shapes, WiredWireless, negme, martinjan78, sektionsrat, parasnoia und markadasch.

Laut Feo ist der Hype um Quizduell derzeit so groß, dass in Kürze ein Buch und eine TV-Show auf Basis des Spiels erscheinen sollen. Was die von der App ausgelesenen Daten angeht, ist Quizduell relativ unverdächtig, übermittelt laut der Rechteverwaltungs-App “Clueful” unter Umständen allerdings die Gerätekennung an die Betreiber. Bedenklich ist dagegen der Akkuverbrauch beim Spielen. Wer von der Sucht erfasst wurde, sollte besser ein Ladegerät mit sich führen, da bei intensivem Spielen sicher ein Nachladen fällig wird.