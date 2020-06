Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, ein Tag mit Mindbreeze BMW i3 von Mindbreeze inklusive Übernachtung im Arcotel und Mittagessen im Restaurant Essig’s geht an Dieter E. (Zweistein), Platz zwei, die Outdoorbox von jollydays.at geht an Stefan R. (steve4you), und der dritte Platz, die Goodies für den neuen Universal Pictures Film "Noah", den es seit 4. April im Kino zu sehen gibt, gehen an Dieter K. (foodidi).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.

Die korrekten Antworten:

Wann ist Windows XP erschienen?

2001

Welches Material könnte in Zukunft für bessere Akkus bei Elektroautos sorgen?

Magnesium

Wie heißt das spezielle Cover, das HTC als Zubehör zum One M8 anbietet?

Dot-Matrix-Cover

Wie heißt die Klasse, die in Diablo 3 Reaper of Souls hinzu kommt?

Kreuzritter

Wer war der Eigentümer von Transdyn bevor es von Kapsch TrafficCom gekauft wurde?

Powell Industries

Wie viele HD-Sender kann man derzeit in Österreich empfangen?

81

Was trifft auf den Leapfrog Creatr Dual 3D-Drucker nicht zu?

Er hat einen geschlossenen beheizten Bauraum

Aus welchem Land ist der Programmierer, der für den Heartbleed-Bug verantwortlich ist?

Deutschland

Wie heißt das NASA-Programm, in dessen Rahmen man 2018 auf einem Asteroiden landen soll?

Osiris Rex

Welches Tier soll bei Facebook künftig für mehr Datenschutz sorgen?

Ein Dinosaurier