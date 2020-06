BMW i3: Reichweitenangst im fahrenden Computer

So kann etwa das Navigationssystem die Adresse des nächsten Geschäftstermins von der Mindbreeze-Suchlösung übernehmen. Auch am Weg zu einem Termin, liefert die Unternehemenssuche relevante Informationen – Mails, bisherige Termine etc. – zum jeweiligen Geschäftspartner am Informationsdashboard. Der Anwender ist dabei stets durch Benutzernamen, Passwort sowie Mobiel-PIN authentifiziert. Auch die jeweiligen Berechtigungen des Anwenders werden berücksichtigt.