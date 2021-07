"Die Kaffeehäuser hatten Angst vor Laptop-Zombies"

Was war der Grund dafür? Sie hatten Angst vor Laptop-Zombies, die nichts konsumieren außer ein Glas Wasser und ihnen den ganzen Tag lang den Platz versitzen. Nach dem ersten Jahr Freewave gab es drei bis vier Kunden, nach dem zweiten Jahr zehn bis 15. Nach drei Jahren hat es dann plötzlich einen Ruck gegeben und es hat ein Umdenken in der Branche stattgefunden. Meine ersten Kunden haben auch heute noch Freewave und das freut mich besonders.

futurezone: Vor genau zehn Jahren haben Sie Freewave gegründet, vor einem Jahr konnten Sie den 500. Freewave-Hotspot feiern, jetzt sind es bereits 630 Hotspots. Eine rasante Entwicklung. Wolfgang Krivanek: Ja, es geht viel schneller als am Anfang. Der Start war nicht einfach. Als ich die Idee und das Konzept hatte bin ich mit dem Rucksack wie ein fahrender Verkäufer in der Wiener Innenstadt herumspaziert. Ich bin in Kaffeehäuser gegangen und wollte den Betrieben kostenloses Internet verkaufen. Mit Aussagen wie „Das wird es bei mir nie geben“ bin ich vor die Tür gesetzt worden.

Hotspots

Hotspots

Hotspots

Freewave

Neben dem technischen Betrieb und der Wartung setzen wir auch auf Vermarktung. Zusammen mit Wien Tourismus bringen wir regelmäßig Stadtpläne raus, auf denen all unserein der Wiener Innenstadt aufgelistet sind. Über eine kostenlose Freewave-App werden Touristen über dieinformiert. Deswegen trittauch als Marke auf, um einen Mehrwert für Kunden zu schaffen.

Arbeiten Sie noch immer alleine?

Nein, habe jetzt ein kleines Team – zwei Techniker und eine Büro-Kraft, die hier fix unterstützt. Das funktioniert sehr gut.

Auch die Stadt Wien bietet immer mehr öffentliche WLAN-Hotspots an. Sehen Sie diese als Konkurrenz?

Nein, gar nicht. Die Stadt Wien baut Hotspots, die öffentliche Bereiche wie Straßenzüge, Parks oder die Donauinsel versorgen. Mein Klientel sind ganz klar Unternehmen, die eine komplette Rundumbetreuung wünschen und wollen. Das ist etwas ganz Anderes. Bisher gab es bei den Hotspots der Stadt Wien eine Registrierungspflicht und Kunden haben praktisch mit ihren Daten gezahlt. Bei uns ist die Nutzung völlig anonym.

Sie bieten Ihren Kunden, also den Betrieben, auch Nutzungsstatistiken an. Was genau wird da ausgewertet?

Wir werten einmal monatlich aus, welches Endgerät zugegriffen hat und welche Sprache im Webbrowser eingestellt war. Unsere Kunden bekommen dann die Informationen, wie viele Menschen täglich den Hotspot verwendet haben. Daran lässt sich etwa ablesen, welche Nationalität internetaffin ist.

Werden Sie an dieser Praxis in Zukunft was ändern?

Im Laufe des Jahres wird es eine neue Auswertung geben, bei der unsere Kunden sehen, welche Gäste Freewave auch noch an anderen Standorten genutzt haben. Damit lassen sich die Bewegungen der Gäste nachvollziehen und Betriebe könne gezielte Marketing-Maßnahmen setzen. Das ist gerade in Wien besonders interessant. Mein Ziel ist, dass sich meine Kunden auch miteinander vernetzen. Wenn ein Kaffeehaus sieht, dass von einem bestimmten Hotel besonders viele Gäste kommen, könnte man eine Kooperation ausmachen.

Werden Sie noch weitere Daten speichern?

Nein, das sind die einzigen Daten, die wir auswerten und speichern. Mir ist das sehr wichtig, denn ich halte den Trend zur Vollüberwachung für falsch. Mir ist der anonyme Zugang zum Internet wichtig. Wenn jemand etwas Böses vorhat, wird er es so oder so tun. Ich halte es für den falschen Weg, deshalb die Freiheitsrechte aller einzuschränken. Dafür steht Freewave nicht, da bin ich sehr strikt. Wenn ein Interessent meint, er möchte Zensurmaßnahmen haben, muss er sich einen anderen Anbieter suchen. Freewave steht für einen offenen Internet-Zugang.

Haben Sie wegen dieser Offenheit auch schon Kunden verloren?

Bei manchen Bildungseinrichtungen war am Anfang der Wunsch da, gewisse Inhalte zu zensieren. Wenn man die Verantwortlichen dann fragt: „Wollen Sie wirklich, dass unsere Jugend aufwächst mit dem Gefühl, dass Zensur etwas ganz Normales sei? Ist das eines der Ziele?“ Dann macht es meistens Klick und die meisten kommen zu dem Schluss, dass Jugendliche, wenn sie bestimmte Inhalte im Netz entdecken, das besser unter der Obhut von Erwachsenen passiert. Denn damit haben sie gleich einen Ansprechpartner.