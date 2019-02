Die neuen Filme und Serien bei Netflix, Amazon und Sky im Februar

Der Februar hat nur 28 Tage. Bei dem großen Angebot an neuen Serien und Filmen der Streaming-Anbieter sollte man also schon bald anfangen, wenn man alles sehen will.

Eines der Highlights im Februar ist The Umbrella Academy auf Netflix. Eine Superheldenfamilie versucht darin die drohende Apokalypse zu verhindern. Sci-Fi-Fans freuen sich hingegen auf Nightflyers, ebenfalls auf Netflix.

Trash-Freunde können auf Amazon Spice World ansehen und auf Netflix Angriff der Weltraumvampire. Das Film-Highlight des Monats ist eindeutig Your Name. Der Film gilt als Meilenstein der Animes. Anhand der Einspielergebnisse in den Kinos ist es der weltweit erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten.