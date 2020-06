Die ORF TVthek zieht auf der Xbox One ein

Dass der ORF die TVthek-Inhalte nur in geringer Auflösung anbietet, ist schon lange ein beliebter Kritikpunkt an der VOD-Plattform. Das soll sich allerdings im Laufe des kommenden Jahres ändern. Denn ab 2015 soll es möglich sein, Sendungen der TVthek in HD-Auflösung zu sehen. Wie die HD-Fernsehprogramme werden auch die VOD-Inhalte in einer Auflösung von 720p verfügbar sein, erklärte Prantner bei der Pressekonferenz.