Weiterdenken in Europa

Zudem seien Unternehmen, die jetzt in der Krise „weitertun“ und auch „weiterdenken“ allen anderen bald einen kräftigen einen Schritt voraus. Die Krisenzeit eignet sich laut Gatterer hervorragend dazu, innovative Ideen zu entwickeln und in die Zukunft zu blicken. „Die Veränderung des mentalen Set-ups durch Corona ist ein Segen."

Diese Mentalität müsse man auch in Europa an den Tag bringen, sagt Gatterer. Corona müsse etwas sein, das uns anfeuere, um weiter zu denken. „Die Krise hat das Potential, eine Veränderung herbeizuführen“, so der Zukunftsforscher. „In Europa sind wir derzeit nämlich nicht perspektivisch.“ Und bringt ein Beispiel aus der Autobranche: „Ein Mercedes ist ein Auto mit Software drin. Ein Tesla ist eine Software mit einer Hülle, die fahren kann“, meint Gatterer.

Europäische Autobauer seien zwar ingenieursverliebt, aber „der Teil mit der Software fällt uns schwer.“ Man müsse daher die nächsten eineinhalb Jahre nutzen, so der Zukunftsforscher. Das sei eine Zeit, in der viel im Umbruch sei. „Es ist die Zeit des Anpackens, des Fortschritts. Wir müssen uns in Europa nur mehr zutrauen.“

Die nächsten 30 Jahre

Wenn er weiter in die Zukunft blickt, etwa 30 Jahre nach vorne, sieht Gatterer ein Ende der Plattformen in Sicht. „2050 reden wir von Einzel-Entitäten, die miteinander kommunizieren. Von sogenannten Hyperobjects, die selbst zu großen, vernetzten Gebilden werden und die uns vor neue Herausforderungen stellen werden.“

Er führt am Beispiel künstlicher Intelligenz (KI) aus, was er damit meint: „Es wird keine Super-KI geben, die alles dominiert und die die Weltherrschaft an sich reißt, sondern viele KI-Systeme, die nebeneinander existieren und miteinander agieren werden. Es wird keinen zentralen Steuerknopf geben, den wir an einer Stelle kontrollieren können, sondern es wird viele KI-Systeme geben, die alle Teil des Universums sein werden.“