Die Politik muss sich um das Internet kümmern

Die 1996 vom Cyberlibertär John Barry Barlow proklamierte Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace, die in der Aufforderung an die Regierungen der Welt gipfelte, das Internet in Ruhe zu lassen, sei heute nicht mehr gültig, sagte der deutsche Blogger, Autor und Netzaktivist Sascha Lobo in seiner Keynote beim diesjährigen Internet-Summit der Internet Service Providers Austria (ISPA), das am Donnerstag im Wiener Technischen Museum stattfand.

In den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass es fatal sei, wenn die Politik beim Netz nicht mitrede, sagte Lobo. Immer größere Teile der Bevölkerung würden ins Digitale abwandern, die Politik müsse sich um das Internet kümmern, sie müsse aber auch ihre Grenzen kennen. Das Netz verändere die Welt, davon seien alle Branchen betroffen, so der Blogger: "Wir werden in allen Bereichen Veränderungen der Informationsflüsse haben. Das ist ein wesentlicher Transformationsprozess."