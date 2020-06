Die YouTube-Videos des Jahres

2) Falls in diesem Jahr irgendjemand in Ihrer Umgebung Zitate wie "The maple kind, yeah." oder "I know who would like that. Me! So I ate it!" geschoben hat, sie stammen aus diesem Video. Es zeigt genau vor, wie man einen Hund bis zur Weißglut reizt. Nämlich indem man ihm erzählt, was für Leckereien man selbst - oder die Katze - verspeist hat. Über 81 Millionen Mal wurde das Video von "Talking Animals" seit Mai bereits angesehen.