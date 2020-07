Die Zauber-Box für Textilien im Web

Mitgestaltung per Facebook

Die Ergebnisse des Gestaltungsprozesses können, nachdem man sich registriert und eingeloggt hat, gespeichert und anderen Nutzern via Facebook zur Verfügung gestellt werden. Dort können die T-Shirts nicht nur bewertet und mit Freunden geteilt, sondern auch weiter bearbeitet werden. „Auf diesem Weg lässt sich z.B. gemeinsam ein Geschenk für einen Freund basteln, in dem beispielsweise einer das Grundgerüst anlegt und der zweite gestaltet die Details", beschreibt der Merchzilla-Chef.

Zudem gebe es die Möglichkeit, Sammelbestellungen für Gruppen zu tätigen – die Shirts aber unmittelbar während des Bestellprozesses noch mit den einzelnen Motiven jeweils auf die individuellen Personen zuzuschneiden, erwähnt Simic. Die selbst gestalteten Textilien können im Anschluss käuflich erworben werden. Hier will der Merchzilla-Gründer mit seiner zehnjährigen Erfahrung bei der Abwicklung des Textilien-Geschäfts punkten. „In der Regel wird ein fertig bedrucktes T-Shirt rund zwei bis drei Tage nach der Bestellung versandt", so Simic.

Variante für Fußball-Fans und Festival-Besucher

Der kreative T-Shirt-Designer wird bisher gut angenommen. „Wir haben äußerst positives Feedback bekommen", sagt Simic. Auch der Design-Contest mit dem Urban Art Forms Festival sei gut gelaufen. 254.000 Kontakte haben auf Facebook rund 15.000 „Gefällt Mir"-Clicks generiert und es gab rund 200 Einreichungen, schildert Simic. Ein ähnlicher Wettbewerb wird nun auch fürs Frequency Festival durchgeführt.

Zudem werde eine „Pro-Variante" der „MagicShirtBox" während der EM auch von „ TV-Media" eingesetzt, um EM-Fan-Shirts zu gestalten. 100 Prozent Spanien, Portugal, Irland, Deutschland oder Ukraine – jeder Nutzer könne über diesen Weg sein Fan-Shirt zusammenstellen. Die Software inklusive Service werde zudem als „White Label"-Lösung für Unternehmenskunden angeboten, so Simic.

„Der Markt wächst stetig und stagniert nicht. Viele Leute wissen von den Möglichkeiten, die es gibt, noch gar nichts und es ist noch viel Platz im Online-Handel", sagt der Merchzilla-Gründer, der allerdings nichts von „Business-Plänen" hält. „Es kommt sowieso immer anders, als man denkt", so der Geschäftsmann hinter Merchzilla, dessen Projekt von departure mit einer Fördersumme von 78.000 Euro unterstützt wurde.

Web-Shop fürs eigene T-Shirt-Label in Planung

Die „MagicShirtBox" werde zudem laufend weiterentwickelt, sagte Simic. So sei neben der Einbindung von Bild-Dateien auch die Einbindung von Vektoren in Planung. Zudem werde es ab dem Herbst möglich sein, eigene Web-Shops einzurichten, seine eigene Marke miteinzudrucken und somit ein eigenes T-Shirt-Label mit der Box aufzuziehen. „Das ist für Leute gedacht, die gute Design-Fähigkeiten haben und kein Risiko eingehen wollen", erklärt der Merchzilla-Chef. Künftig sollen auch Polster und andere Accessoires bedruckbar sein.