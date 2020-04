Diesen Film müssen Raumfahrer in Russland vor dem Start ansehen

Hintergrund

Warum es genau dieser Film ist, den sowohl russische Kosmonauten als auch amerikanische Astronauten vor dem Start mit einer Sojus-Rakete anschauen müssen, ist nicht vollständig geklärt.

Höchstwahrscheinlich geht die Tradition auf die Mission Sojus 12 zurück, dessen Start am 27. September 1973 erfolgte. Mit dem 22. Flug des Sojus-Programms wurden die Kosmonauten Wassili Grigorjewitsch Lasarew und Oleg Grigorjewitsch Makarow ins All gebracht. Es war der erste Flug nach Sojus 11, der in einem Desaster endete und drei Kosmonauten das Leben kostete.

Nachdem Lasarew und Makarow den Film vor ihrem Abflug vollständig sahen und die Mission ein Erfolg war, wurde das höchstwahrscheinlich als Glücksbringer betrachtet und somit Tradition. Seitdem kam es auch zu keinem weiteren Unfall mit einer Sojus-Rakete.