Dieter Bohlen sorgt mit Posting über Daniel Küblböck für Kritik

In der Medienberichterstattung über das Verschwinden des Popstars Daniel Küblböck haben sich zahlreiche Prominente zu Wort gemeldet – darunter auch sein ehemaliger Mentor Dieter Bohlen in Form eines Instagram-Postings. In diesem bezeichnet er Küblböck als „lustiges Kerlchen“, der aber auch „traurig und depressiv“ sein konnte. Für Aufregung sorgt dabei Dieter Bohlens Pullover, welcher die Aufschrift „Be one with the ocean“ („Sei eins mit dem Ozean“) trägt.