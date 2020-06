Digitale Fotofehler als Kunstobjekte

Gerade in einer Gesellschaft wie unserer, wo Makellosigkeit eine so große Rolle spielt, sei es wichtig, auch jenen Teilen des Lebens einen Platz zu geben, die nicht so sind, wie man es gewohnt ist oder wie man es erwarten würde. Die Fotografie habe den Anspruch, die Wirklicheit abzubilden. Durch Fehler werde einem erst bewusst, das dies gar nicht der Fall ist", sagt Peter Kainz. “Wir erzeugen eine Wirklichkeit. Wir sehen uns auch nicht als Fotografen, obwohl die Berufsbezeichnung offiziell so lautet. Viel mehr sind wir eigentlich Bildermacher”.