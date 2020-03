Disney+: Zum Start gibt es Mandalorian nur im Wochentakt

Am kommenden Dienstag hat das Warten ein Ende, Disneys Streaming-Dienst Disney+ wird in Österreich verfügbar sein. Bereits seit einigen Tagen weiß man, welche Filme und Serien es zum Start in Österreich geben wird.

Nun gibt es auch Infos zu den Ausstrahlungsmodalitäten. Wie Disney Österreich in einem E-Mail bestätigt, werden zum Start die ersten beiden Folgen des Disney+ Originals The Mandalorian verfügbar sein. Die dritte Episode folgt bereits am Freitag, den 27. März, im Anschluss daran folgt wöchentlich jeden Freitag eine neue Folge.