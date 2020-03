Disney+: Diese Filme und Serien gibt es zum Start in Österreich

Nur 16 von 23 MCU-Filmen

Nicht ganz so vollständig ist das Marvel-Angebot. 23 Filme wurden bisher für das Marvel Cinematic Universe (MCU) produziert. Davon sind 16 zum Start von Disney+ verfügbar. Besonders bitter: alle 3 Teile von „ Iron Man“ fehlen. Dabei ist die "Avengers"-Reihe, sechs "X-Men"-Ableger (die Übernahme von 20th Century Fox macht es möglich), sowie " Guardians of the Galaxy", "Black Panther", "Captain Marvel" und "Civil War".

Neben den bereits erschienenen Serien "Agents of S.H.I.E.L.D." und "Runaways" soll im Laufe des Jahres noch "The Falcon and the Winter Soldier" Premiere feiern. Die Serie erzählt die Geschichte von Bucky Barnes ( Sebastian Stan) und Sam Wilson ( Anthony Mackie), die nach dem Verschwinden von Captain America dessen Arbeit aufnehmen. Die zweite bestätigte Serie, "WandaVision", wird sich um die Beziehung der Superhelden Wanda Maximoff, aka Scarlett Witch ( Elisabeth Olsen), und die lebendig gewordene KI Vision ( Paul Bettany) drehen.