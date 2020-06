DiTech-Abverkauf: Konsumentenschützer raten zur Vorsicht

Was auf das Unternehmen mit dieser Marketing-Aktion zukommt, ist vorerst noch unklar. Firmenchef Lorenz Werner schätzt, dass DiTech-Gutscheine im Wert von 10.000 bis 20.000 Euro bei seinem Unternehmen eingelöst werden. Sollten der Ansturm wider Erwarten größer sein, liegt die Obergrenze für die Annahme der DiTech-Gutscheine bei etwa 100.000 Euro.

Der VKI hatte bereits am Donnerstag eingeräumt, dass Kunden, die Gutscheine besitzen, wohl durch die Finger schauen werden. Die Kosten für eine Forderungsanmeldung bei Gericht sind in vielen Fällen höher als die Quote. "Unter der Annahme, dass die Quote 5 Prozent beträgt, würde sich eine Forderungsanmeldung nicht einmal bei einer geleisteten Anzahlung von 100 Euro rechnen", rechnete Wolf vor. Die Anmeldung bei Gericht kostet 22 Euro.