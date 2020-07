DNSChanger: Tausenden droht Internet-Blackout

FBI

bereits berichtete, hat dasbereits vor einigen Monaten angekündigt, einige DNS-Server zu schließen.

DNSChanger

Der gefürchtete " DNSChanger"-Virus war in der Lage, jede Internet-Adresse, die man in einen Browser eines befallenen Computers tippt, auf eine vom Cyberkriminellen gewünschte Seite umzuleiten. Durch die vom FBI eingerichteten DNS-Server wurde dieser Vorgang automatisch unterbunden. Der für DNSChanger verantwortliche kriminelle Ring, welcher in Estland aufgespürt wurde, hat laut Angaben des FBI 20 Millionen Dollar erbeutet.

Einen Selbsttest, ob das eigene System betroffen ist, finden Sie hier: DNSChanger-Test