Taylor Swift, Harris als Kommunistin: Trump teilt bizarre KI-Bilder

20.08.2024

Donald Trump verbreitet mehrere fragwürdige Motive von der Sängerin Taylor Swift und seiner Gegenkandidatin Kamala Harris.

Der frühere US-Präsident und derzeitiger Kandidat für eine erneute Präsidentschaft Donald Trump hat in den vergangenen Tagen eine Reihe von bizarren KI-generierten Bildern verbreitet. Am Sonntag postete er etwa auf seinem Dienst Truth Social ein gefälschtes Plakat, auf dem die Sängerin Taylor Swift ihre Anhänger dazu aufruft, ihre Stimme für Trump abzugeben. ➤ Mehr lesen: Lady Diana und Donald Trump: Der Verschwörungs-Reflex Ein Eintrag des republikanischen Kandidaten zeigte Swift in rot, weiß und blau gekleidet mit der Bildunterschrift "Taylor Swift Wants You To Vote For Donald Trump". "Ich akzeptiere!" schrieb Trump. Andere offenkundig manipulierte Bilder zeigten Frauen in T-Shirts mit der Aufschrift "Swifties für Trump".

© Truth Social

Das Plakat der Sängerin sei entweder "KI-generiert oder einfach klassisch manipuliert", sagte der Experte für digitale Forensik an der Universität California, Hany Farid, der Nachrichtenagentur AFP. Trumps Beitrag sei "besonders hinterhältig", weil mindestens eines der Fan-Bilder tatsächlich echt aussehe, fügte er hinzu. ➤ Mehr lesen: Trump: “Google war sehr böse”, riskiert Schließung Harris mit Hammer und Sichel Ein anderes Motiv, das Trump auf Elon Musks Dienst X postete, soll die US-Vizepräsidentin und demokratische Kandidatin Kamala Harris darstellen. Sie steht dabei vor einer Menschenmenge in Chicago, dem Austragungsort des Democratic National Convention in dieser Woche. Im Hintergrund zu sehen, ist eine rote Flagge mit Hammer und Sichel, dem Symbol des Kommunismus. Trump warf Harris in der Vergangenheit mehrfach vor, Kommunistin und Faschistin zu sein, wie etwa der Guardian vor wenigen Tagen berichtete.