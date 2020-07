Dragon Raumkapsel erreicht ISS

Der "Drache" ist gefangen: Erstmals in der Geschichte hat am Freitag ein privater Transporter die Internationale Raumstation ISS erreicht. Zwei Astronauten an Bord der ISS gelang es gegen 16.00 Uhr MESZ, die Kapsel " Dragon" mit einem Roboterarm der Station zu packen. Zuvor hatte " Dragon", übersetzt "Drache", auf seiner Reise zur ISS eine Reihe von Tests mit Bravour bestanden. "Das Einfangen ist abgeschlossen", jubelte die Sprecherin des US-Unternehmens SpaceX, das die Kapsel gebaut hat, in einem E-Mail.

Vorerst letzte große Aufgabe war es, die 4,4 Meter hohe und 3,7 Meter breite Kapsel mit dem Kranarm in die Ladebucht des ISS-Moduls "Harmony" zu hieven und sicher zu befestigen. Für diese letzte Phase des historischen Andockmanövers waren mehrere Stunden angesetzt.