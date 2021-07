Drogenschmuggel: Polizei beschlagnahmt riesige Drohne

Immer wieder werden Drohnen entdeckt, die für den Drogenschmuggel eingesetzt werden. Meist sind es Multicopter, wie sie für die Freizeit oder für Foto- und Videoaufnahmen aus der Vogelperspektive genutzt werden.

Der spanischen Polizei ist jetzt ein etwas größerer Vogel ins Netz gegangen.

Drohne flog einen vorprogrammierten Kurs ab

Die Drohne wurde verwendet, um Drogen von Marokko in die südspanische Provinz Málaga in der Region Andalusien zu bringen. Sie flog einen vorprogrammierten Kurs ab, auch Start und Landung folgten automatisch. Eine manuelle Steuerung ist ebenfalls möglich. Laut der Polizei waren die Kriminellen aber nicht geschult in der Steuerung einer so großen Drohne. Die Flüge stellten deshalb zusätzlich eine Gefahr die zivile Luftfahrt dar.

Nach der Landung kann sie zerlegt werden, um leichter mit einem Fahrzeug transportiert und gelagert zu werden. Gefunden wurde die Drohne in einem Haus in Málaga. Von dort aus wurden die Drogen dann nach Frankreich gebracht, entweder mit gestohlenen Autos oder per Post.

Die Drohne soll einer Bande gehört haben, deren Mitglieder ebenfalls festgenommen wurden. Einer davon wurde in Spanien verhaftet, 3 in Frankreich. Ebenfalls beschlagnahmt wurden Werkzeuge, das Equipment zum Steuern der Drohne und Computer.

Drohne fliegt bis zu 170 km/h

Die Drohne hat eine Spannweite von 4,35 Metern. Sie kann bis zu 150 Kilogramm transportieren und fliegt bis zu 170 km/h schnell. Die maximale Flugzeit bei dieser Geschwindigkeit beträgt 7 Stunden. Sie kann bis zu 2.000 Meter hoch fliegen und ist aufgrund ihrer Größe auf dem Radar sichtbar. Laut El Pais war es so der Polizei möglich, die Drohne aufzuspüren und zu verfolgen.

Laut der Polizei war man von der Größe überrascht, als man die Drohne fand. Man hatte zwar aufgrund der Radarsignatur eine Vermutung von der Größe, schätzte die Drohne aber kleiner ein. Laut der Polizei ist es die größte Flugdrohne für den Drogenschmuggel, die jemals in Spanien gefunden wurde.

Drohne hat 5 Motoren

Die Drohne hat 4 Elektromotoren und 4 nach oben gerichtete Rotoren. Damit wird vertikal gelandet und gestartet. Ein Benzinmotor betreibt den Rotor, der für den Vorwärtsflug sorgt. Die Drohne ist also eher ein Flugzeug mit Senkrechtstartfunktion, anstatt ein klassischer Multicopter.

In China, etwa über Aliexpress, werden solche Drohnen zwischen 30.000 Euro und 150.000 Euro angeboten. Die Preise richten sich nach der Reichweite, Nutzlast und der technischen Ausstattung für autonome Flüge.