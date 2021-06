Video: Dildo-Drohne macht Politiker zu schaffen

Ein Politiker im US-Bundesstaat New Mexico wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung mit dem "Dongcopter" konfrontiert.

Der US-Sheriff Manuel Gonzales III will der nächste Bürgermeister der Stadt Albuquerque im Bundesstaat New Mexico werden. Bei einer Wahlkampfveranstaltung bekam es der Politiker nun allerdings mit unerwarteten Problemen zu tun.

Während seiner Ansprache, die sich um ein hartes Vorgehen gegen die Kriminalität drehte, flog eine Drohne in Richtung der Bühne, wo Gonzales stand. An der Drohne war ein Dildo befestigt, was nun für zahlreiche Lacher sorgt.

Der "Dongcopter", wie er laut einem Bericht der lokalen Tageszeitung Albuquerque Journal heißt, wurde allerdings relativ schnell von Sicherheitspersonal überwältigt. Ein Handgemenge folgte.

Die kuriose Szene wurde auf Video festgehalten. Der "Dongcopter" schwebt circa bei Minute 27 ins Bild. Eine Zuschauerin hört man daraufhin fragen: „Is this a dong on a drone?“