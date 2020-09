Drohne lässt Hunderte Cannabis-Päckchen in Tel Aviv regnen

Eine Drohne hat am Donnerstag Hunderte Cannabis-Päckchen über den Rabin Platz in Tel Aviv herunterregnen lassen. Dutzende Menschen haben sich auf die Ware gestürzt und sie eingesammelt. Initiator dieser Aktion ist die „Green Drone“-Telegram-Gruppe, die sich für die Legalisierung von Cannabis in Israel einsetzt. Ihr Slogan ist „Free Love“ („Freie Liebe“).

Nachricht auf Telegram

Vor der Aktion hatten die Verantwortlichen auf Telegram eine Nachricht verschickt, in der sie ihr Vorhaben andeuteten. „Es ist Zeit, meine lieben Brüder. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist die grüne Drohne, die vom Himmel aus gratis Cannabis verteilt. Genießt es, meine geliebten Brüder, das ist euer Piloten-Bruder, der sich darum kümmert, dass wir alle ein wenig freie Liebe bekommen“, heißt es in der Nachricht.