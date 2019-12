Elon Musks SpaceX schickt Cannabis und Kaffee zur ISS

Eine SpaceX-Versorgungsmission wird im März Cannabis und Kaffee zur Internationalen Raumstation ISS bringen. Wer jetzt glaubt, dass sich die Astronauten künftig einen Joint drehen werden, während sie genüsslich eine Tasse Espresso schlürfen, wird enttäuscht sein.

Konkret werden bis zu 480 Zellkulturen der beiden Pflanzen in einem speziellen Behälter ins All befördert. Ungefähr ein Monat sollen die Zellkulturen bei bestimmten Temperaturen an Bord der ISS verbringen, wie Newsweek schreibt.