Drohnen transportieren Medikamente in Ghana

Die Logistik für die Auslieferung wichtiger Medikamente ist in den ärmsten Staaten der Erde ein riesiges Problem. In Ghana wurde am Donnerstag während der internationalen Impf-Woche der WHO mit Unterstützung der Gates-Stiftung und unter anderem vom US-Pharmakonzern Pfizer ein Drohnen-Service gestartet, der auch für Vakzine verwendet werden kann.