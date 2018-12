Paketliefernde Drohnen: Amazon hat sein Versprechen gebrochen

Derzeit werden alleine in den USA 110.000 Drohnen für kommerzielle Zwecke eingesetzt, im Jahr 2022 sollen es 450.000 Drohnen sein. Doch die Anwendung bezieht sich eher zum Beispiel auf den industriellen Sektor oder auf Image-Fotografie, im Retail-Sektor hat die Technologie noch nicht wirklich Fuß gefasst. Dennoch sind die Pläne noch nicht abgeschrieben, wie es seitens Amazon in einem Artikel von AP heißt: „Wir planen, Pakete mit Drohnen in 20 Minuten oder weniger zu liefern“, heißt es seitens Amazon-Sprecherin Kristen Kish. Anders als ihr Chef nennt sie diesmal jedoch keinen expliziten Zeitpunkt für die Umsetzung.

Zur Erforschung der Möglichkeiten wurden von Amazon entsprechende „Drone Development Centers“ geschaffen. Neben den USA, Frankreich, Israel und Großbritannien steht eines dieser Forschungszentren auch in Österreich. Der Standort in Graz wurde 2016 eröffnet und wird vom TU-Graz-Absolventen Konrad Karner geleitet. Hier wird unter anderem am „Sense and avoid“-System geforscht, mit dem die Drohnen diversen Hindernissen ausweichen sollen.