Amazon eröffnet erstes eigenes Verteilzentrum in Österreich

Seitens der Wirtschaftskammer werden seit Jahren die ungleichen Wettbewerbsbedingungen von Amazon und Händlern in Österreich angeprangert. Die Steuerpraktiken von Amazon sind auch im Visier der EU. Derzeit beschäftigt die Kammer, ob das neue Verteilzentrum in Niederösterreich ein reines Auslieferungslager ist oder eine Betriebsstätte. "Aus heutiger Sicht kann die Frage, ob das Lager von Amazon steuerlich als Betriebsstätte zu werten ist, nicht eindeutig beantwortet werden. Das Unternehmen wurde neu gegründet und wir wissen nicht, in welchem Umfang das Logistikzentrum zum Unternehmenserfolg in Österreich beitragen wird. Am Ende des Tages wird es auch um die Frage gehen, welche Gewinn man dieser Betriebsstätte in Österreich zuteilen wird (Stichwort: Verrechnungspreise)", so Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel in der WKÖ, zur APA.