Duell der Social-Media-Stars: John Oliver legt sich mit Maskottchen an

In kaum einem anderen Land gibt es dermaßen viele Maskottchen wie in Japan. Das Land hält sogar zwei Weltrekorde: der größte Maskottchen-Tanz (134 Maskottchen) und die größte Ansammlung an Maskottchen an einem Ort (376 Maskottchen). Mittlerweile hat nahezu jede japanische Stadt ein sogenanntes Yuru Chara, mit dem man Touristen anlocken und regionale Produkte verkaufen will. Süß und skurril heißt dabei oftmals die Devise, um aus der Masse hervorzustechen (eine Auswahl davon findet sich auf der Plattform Mondo Mascots). Das machen sich seit einer Weile aber auch inoffizielle Yuru Chara zunutze, die ohne Unterstützung der Stadt mit absurden Aktionen ein riesiges Publikum anziehen.