"Durch unsere Technik stufen wir uns als Menschen herab"

Im Jahr 2018 stellten sowohl Google als auch Apple neue Funktionen vor. Damit sollten Smartphone-Nutzer ihren eigenen Umgang mit den Geräten besser überblicken und steuern können. Dieser Schritt hin zu mehr "digitalem Wohlbefinden" ("digital wellbeing"), dem bald auch Facebook und andere große Tech-Konzerne folgten, geht auf die "Time Well Spent"-Bewegung der Non-Profit-Organisation Center for Humane Technology zurück. Dahinter stehen der ehemalige Google-Ethiker Tristan Harris und der ehemalige Firefox-Chefdesigner Aza Raskin. Raskin war anlässlich des Pioneers Festival 2019 in Wien zu Gast, wo ihn die futurezone zum Gespräch traf.

Wie haben Sie es angestellt, dass in Android und iOS Funktionen für "digitales Wohlbefinden" eingeführt wurden?

Mit "Time Well Spent" ging es uns darum aufzuzeigen, wie Technologie uns auf individueller und gesellschaftlicher Ebene beeinflusst. Wir haben es geschafft, dass unsere Idee auf Milliarden Smartphones gebracht wurde, ohne dafür eine einzige Zeile Code geschrieben zu haben. So etwas funktioniert nur durch Druck. Wie übt man Druck auf Menschen wie Mark Zuckerberg aus? Er braucht nur dreimal an einem Tag hintereinander von "Time Well Spent" hören: Einmal aus den Medien, einmal im Büro am Gang und einmal von einem Aufsichtsratmitglied, das plötzlich fragt: "Stiehlt unser Produkt die Zeit der Leute?" Das ist die Kraft der Sprache.

Also Sie meinen, "Time Well Spent" hat sich einfach herumgesprochen und an einem Punkt die Ohren von Entscheidungsträgern gefunden?

Naja, damit das funktioniert, musst du die öffentliche Aufmerksamkeit in großem Stil erregen, du musst mit Leuten innerhalb von Technologieunternehmen sprechen und mit Regierungen zusammenarbeiten. Wir erreichten viel Beachtung durch einen Auftritt bei der Vortragsreihe TED X. Danach kamen wir ins Fernsehen und in die New York Times. So haben wir das aufgebaut. Aber am Ende sprechen wir nur etwas aus, was jeder fühlt, und das ist: Technologie sollte unser Leben bereichern. Stattdessen kommen wir drauf, dass sich unsere Beziehungen nicht richtig anfühlen. Politik ist polarisierter denn je. Entrüstung ist die dominante Form von Gefühlsausdruck in sozialen Medien. Warum ist das so?