Gehackte E-Ladesäule zeigt Anti-Putin-Spruch am Display

E-Ladestationen auf einer wichtigen russischen Autobahn hatten eine Hintertür eingebaut und zeigten dadurch pro-ukrainische Botschaften an.

Auf Reddit ist ein Video aufgetaucht , das eine russische Ladesäule zeigt, die außer Betrieb ist. Doch das ist nicht alles: Auf dem Display sind auch Sprüche zu sehen, die Pro-Ukraine-Botschaften enthalten. „Ruhm für die Ukraine“ zum Beispiel, aber auch direkte Beleidigungen des russischen Präsidenten Putin („Putin ist ein *****“) oder „Tod unserem Feind“. Die Ladesäule gehört dem russischen Stromversorger Rosseti , wie Vice berichtet. Dieser hat sich in einem Facebook- Posting zu dem Vorfall geäußert. Rosseti bestätigt die „ externen Störungen “ der Ladesäule. Insgesamt sollen mehrere Ladesäulen entlang der Autobahn M-11, die von Moskau nach St. Petersburg reicht, betroffen sein. Die Ladesäulen wurden nach dem Vorfall vom Rosseti absichtlich deaktiviert.

Wie es laut dem Anbieter zum Vorfall kam

Der Stromversorger erklärte zudem, dass die Ladestationen zwar von der Rosseti-Gruppe verwaltet werden, jedoch die IT-Infrastruktur 2020 als Ergebnis eines offenen Vergabeverfahrens erworben worden seien und der Lieferant die russische Gzhelprom LLC gewesen sei. Allerdings habe sich später herausgestellt, dass die Hauptkomponenten von der bekannten ukrainischen Firma Autoenterprise stammt. Autoenterprise habe einen Backdoor im Controller hinterlassen, heißt es im Posting des Energielieferanten. Damit sei ein versteckter Zugriff über das Internet auf die Ladestation möglich, so der russische Stromversorger.



Rosseti betont, dass die Ladestationen an der M-11 „die ganze Zeit isoliert im Testbetrieb“ gewesen seien. Man wolle sie auch bald wieder neu aufsetzen und wieder in Betrieb nehmen, heißt es weiters.Unklar ist, wieviele Ladestationen betroffen waren und wie lange sie nun genau offline bleiben.



Auf der Facebook-Seite von Auto-Enterprise war das Video eines Instagram-Users geteilt worden, das eine der betroffenen Ladestationen zeigt. Das Video ist dasselbe, das auch auf Reddit geteilt wurde.