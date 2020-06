eBay eröffnet Smart Store mit Touchscreen-Spiegeln

Kunden, die das Geschäft betreten, stehen dabei vor großen Spiegeln, die gleichzeitig als Touchscreen dienen. Dadurch kann man durch das jeweilige Angebot navigieren und sich verschiedene Kleidungsstücke aussuchen, die einem zusagen. Diese Stücke werden dann von einem Mitarbeiter in eine Umkleidekabine gebracht, wo sie zum Anprobieren bereitliegen.

Auch der Spiegel in der Umkleidekabine ist ein Touchscreen, über den man etwa die Beleuchtung ändern und so etwa verschiedene Lichtstimmungen zu bestimmten Tageszeiten simulieren kann. Das System weiß dabei genau, welche Kleidungsstücke sich gerade in der Kabine befinden und zeigt an, in welchen anderen Farben das Exemplar verfügbar ist. Wahlweise kann man sich das gewünschte Stück per Klick bringen lassen.