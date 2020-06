Edward Snowdens Leben als Comic veröffentlicht

Im Comic dürfte allerdings auch Kritik an Snowden zu lesen sein. „Ich bin mir immer noch unsicher über seinen Fall, es gibt viele offene Fragen, unter anderem, was er eigentlich in Russland tut“, so D’Orazio gegenüber Business Insider. Der Verlag Bluewater Productions fiel bereits zuvor mit Comics auf, in denen reale Persönlichkeiten die Hauptrolle spielen. So waren neben Ex-US-Außenministerin Hillary Clinton auch bereits die US-Nachrichtenkommentatoren Bill O’Reilly und Anderson Cooper zu Gast.

„Beyond: Edward Snowden“ ist ab 21. Mai sowohl in gedruckter Form als auch Online erhältlich. Der Preis soll 3,99 US-Dollar betragen.