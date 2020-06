Ein Logo für HTML5

Mit einem eigenen Logo will das World Wide Web Consortium ( W3C) Bewusstsein für den künftigen Standard HTML5 schaffen.Das am Dienstag vorgestellte Erkennungszeichen solle auch dazu beitragen, dass die für die Standardisierung zuständige Arbeitsgruppe unterstützt werde, hieß es in einer Mitteilung des Gremiums. Das Logo ist unter einer "Creative Commons 3.0 By"-Lizenz verfügbar.

HTML5 ist der Nachfolger der zurzeit gültigen Standards HTML 4.01 und XHTML1.1.Das Paket möglicher Anweisungen für die Gestaltung einer Webseite wird mit HTML5 um mehrere Möglichkeiten ergänzt, damit zum Beispiel Filme ohne Zusatzprogramm (Plug-in) direkt im Browser laufen können. Zu den rund 30 neuen Tags gehören auch Ergänzungen für das semantische Web - damit soll die Bedeutung von Informationen einer Webseite festgelegt und für Maschinen lesbar gemacht werden.

Seit Januar 2008 hat HTML5 den Status eines "Working Drafts", also eines Arbeitsentwurfs. Es wird erwartet, dass HTML5 2012 den Status eines vorläufigen Standards (preliminary draft standard) erhalten wird. Bis zur endgültigen Verankerung wird es zwar noch mehrere Jahre dauern. Aktuelle Web-Browser unterstützen aber schon jetzt eine Vielzahl der neuen Möglichkeiten von HTML5.

