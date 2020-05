Einbrecher rasten mit Auto in Berliner Apple Store

Mit einem gestohlenen Auto sind am Montag in Berlin mehrere Täter in den Apple Store auf dem Kurfürstendamm eingebrochen. Sie rasten gegen 5.00 Uhr mit einem Auto in den verglasten Eingang, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchteten sie mit einem zweiten Fahrzeug und ihrer Beute. Wie viele Produkte sie gestohlen haben und welchen Wert diese haben, war noch unbekannt.

Erst am 18. Dezember hatte es einen ähnlichen Einbruch in einen Elektronikmarkt in Berlin-Zehlendorf gegeben. Am 9. Dezember traf es das Einkaufszentrum "Alexa" am Alexanderplatz. Insgesamt summiert sich die Zahl solcher Einbrüche in diesem Jahr auf sieben. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt.