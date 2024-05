Weltraumschrott kracht auf kanadische Farm

Das rund 40 Kilogramm schwere, flache Teil stellte sich tatsächlich als Weltraumschrott heraus. Eine Gruppe von Astronom*innen, die von dem Vorfall erfuhren, glichen den Fundort mit den Flugbahnen von Weltraumflügen ab und kamen zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich ein Teil eines SpaceX Dragon Raumschiffes war. Dieses war am 9. Februar am Ende der Axiom-3-Mission zur Erde zurückgekehrt.

"Hätte leicht jemanden töten können"

Ein Teil des Raumschiffes wird vor dem Wiedereintritt der Kapsel abgetrennt und sollte in der Erdatmosphäre verglühen. Ein Stück des Raumschiffes scheint es aber bis auf Barry Sawchuks Acker geschafft zu haben, wie Gizmodo berichtet. Zu Vorfällen wie diesen kommt es zuletzt öfters. Vor wenigen Wochen ist ein Stück Weltraumschrott in Florida auf ein Haus abgestürzt. Die zunehmende kommerzielle Raumfahrt erhöht die Wahrscheinlichkeit solcher Ereignisse.

Die Astronomin Samatha Lawler von der University of Regina (der Hauptstadt von Saskatchewan) warnt vor den Folgen: "Die Effekte all dieser Wiedereintritte müssen sorgfältiger bedacht werden. Es ist wirklich unangenehm, wie sich das entwickelt." Ihrer Meinung nach sei eine Landung auf einem Acker reines Glück. "Wenn das Teil mitten in Regina abgestürzt wäre, oder in New York City, hätte es sehr leicht jemanden töten können."

Teil wird verkauft, um Eishockeyplatz zu finanzieren

SpaceX hat sich zu dem Vorfall nicht zu Wort gemeldet. Elon Musks Raumfahrtunternehmen erhebt auch keinen Anspruch darauf, das Teil zurückzuerhalten. Zu groß wäre das Risiko einer Klage. Barry Sawchuk will den Vorfall unterdessen auf eigene Art nutzen. "Hier in Ituna bauen wir gerade einen Eishockeyplatz. Ich denke, ich werde das Teil verkaufen. Ein Teil der Einnahmen wird in den Eishockeyplatz fließen."